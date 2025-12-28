¡Ö»í¿Í ±ÊÀ¥À¶»Ò¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡×¤ÇÂçÁÝ½ü¡¡Â¢½ñ¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯ÊÂ¤ÙÂØ¤¨¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔËÌ¶èÉ½Ä®»°ÃúÌÜ¤Ë³«Àß¤·¤¿¡¢¡Ö»í¿Í ±ÊÀ¥À¶»Ò¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡×¤Ç ¡¢ÂçÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»í¿Í ±ÊÀ¥À¶»Ò¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡×¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½êÆâ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Ê¸³ØºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢NPOË¡¿Í ¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½êÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«Àß°ÊÍè¡¢½µËö¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ä¡Ö¸½Âå»í¤ÎÊì¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë²¬»³½Ð¿È¤Î»í¿Í¡¢±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤äÏ¯ÆÉ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¢½ñ¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯ÊÂ¤ÙÂØ¤¨
ÆÉ½ñ¼¼¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Î»í½¸¤ä¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤äÏÀÊ¸¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤¬Â¿¤¯½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÁÝ½ü¤òµ¡¤Ë¡¢»í¿Í¤Ç½ñÅ¹¤ò±Ä¤à»°Ã«É÷ÇÏ¤µ¤ó¤¬¡¢»í½¸¤ä²Î½¸¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÊÂ¤ÓÂØ¤¨¡¢ËÜ¤¬Ãµ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎÍ½Äê
¡Ú»í¿Í ±ÊÀ¥À¶»Ò¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡Û
¡»Ï¯ÆÉ²ñ¡Ø±ÊÀ¥À¶»Ò¤ÈÃ«Àî½ÓÂÀÏº¡Ù
Ï¯ÆÉ¡¡RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¡¾®ÎÓ¾Ï»Ò
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ～
¡»¡Ö¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ～¸µ°ãË¡ÌôÊª°ÍÂ¸¼Ô¤Î¥Û¥ó¥Í～¡×
¹Ö»Õ¡¡¿åÌîÁï¤µ¤ó
£±·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ～
¡ÚNPOË¡¿Í ±ÊÀ¥À¶»ÒÀ¸²ÈÊÝÂ¸²ñ¡Û
¡»¤è¤ß¤¬¤¨¤ë»í¿Í¤ÎÀ¸²È～ÊÝÂ¸²ñ¤ÎÊâ¤ß¡ÊÅ¸¼¨¡Ë
1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡¡À¶»Ò¤Î²È¡¡Æþ¾ìÎÁ1000±ß
¡»Ë¡»ö¡Ê¹ÈÇß´÷¡Ë¡¡¡¡
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ～
²ñ¾ì¡¡À¶»Ò¤Î²È¡¡»²²ÃÈñ¡¡Ì¤Äê
¡»¹ÖºÂ¡¡»í¤ò½ñ¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ
¹Ö»Õ¡¡¼ã¾¾±ÑÊå¤µ¤ó¡ÊÈãÉ¾²È¡¦¿ïÉ®²È¡Ë
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¸á¸å2»þ15Ê¬～
²ñ¾ì¡¡·§»³±Ñ¹ñÄí±à¡¡»²²ÃÈñ¡¡5000±ß