¡Ö1¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡×Ä¹ºêGK¸¶ÅÄ³Ù¤¬ÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï28Æü¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêGK¸¶ÅÄ³Ù¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¸¶ÅÄ³Ù¤Ç¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!ºÇ¹â¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÄ¹¤¤ºßÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢1¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üGK¸¶ÅÄ³Ù
(¤Ï¤é¤À¡¦¤¬¤¯)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯9·î16Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
170cm/66kg
¢£·ÐÎò
¥Ð¥Ç¥£¡¼SC-²£ÉÍFM Jr¥æ¡¼¥¹-²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹-²£ÉÍFM-ÁêÌÏ¸¶-²£ÉÍFM-ÁêÌÏ¸¶-²£ÉÍFM-Ä¹ºê-²£ÉÍFM-Ä¹ºê
