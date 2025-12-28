BUCK-TICKの今井寿が自身のInstagramを更新し、俳優・古田新太との2ショットを披露した。

■劇団☆新感線の舞台を観劇した今井「うん。楽しかった！！」

11月9日から12月26日まで東京・新橋演舞場で上演された、2025年劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演 チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』。主演の古田新太の他、橋本じゅん、橋本さとし、小池栄子、早乙女太一、向井理ら豪華な顔ぶれがステージを彩った。

今井は「先日は、友人に誘ってもらい観劇。『表現をする』コト。色々な手段がある。うん。楽しかった!!」とコメント。古田新太との貴重な2ショットを公開。写真は、劇場の客席で今井と古田が並ぶ姿だ。黒いガウンを羽織り舞台メイクを施したままの古田新太とレザージャケットに身を包んだ今井が肩を並べている。ピースサインを見せながら穏やかに微笑む今井の笑顔が印象的だ。

SNSには「素敵な2ショット」「素晴らしい表現者のおふたり」「刺激的です」「たまらん2ショット」「胸熱2ショット」といったファンからの歓喜の声が続々と集まっている。

