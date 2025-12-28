◇第104回全国高校サッカー選手権開会式（2025年12月28日 国立競技場）

第104回全国高校サッカー選手権は28日、東京・国立競技場で開会式が行われ、選手宣誓は専大北上（岩手）のMF吉池晃大（あきひろ）主将（3年）が堂々と務めた。

大役を終えた吉池主将は取材に応じ「ホッとしている。人生で一番の思い出になった」と語った。

宣誓では、専大北上と同じ岩手の花巻東から世界へ羽ばたいた大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手に触れながら力強く宣言した。作成までの流れを「最初に自分で入れたいキーワードを考えてから、学校の国語の先生と一緒に文章を作った」と振り返りながら、大谷ふ触れた意図を「大谷選手は岩手県出身で県内だけでなく、国内外で大きな影響のある人なので、そのような影響力のある選手を目指したいという思いを入れた」と明かした。

宣誓では「ここに立つまでの間にいくつもの分岐点を経て来ました」とも語った。中学まで出身地の東京で過ごし、高校から親元を離れて岩手で心身を成長させてきた思いが込められている。「高校で岩手に来て寮生活しながらサッカーをしたことが分岐点だった」。初戦では29日に広島皆美と対戦する。「前回は初戦敗退で終わってしま ったので、まずは自分たちのサッカーで初戦を勝利して目標である日本一を目指して勝ち進んでいきたい」と意気込んだ。

▼専大北上・吉池主将による選手宣誓全文

宣誓、私たち選手一同は日々の努力の成果を発揮し、フェアプレーの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督、コーチ、家族や仲間への感謝の気持ちを胸にそれぞれの目標のために諦めずに戦い続けます。

今年、岩手県出身の大谷選手がMVPに輝き、日本国内の野球界だけでなく、スポーツ界全体に大きな影響をもたらしてくれたました。大谷選手のように世界で活躍していく選手が今大会に出場する選手の中から多く出ることに期待を寄せています。

自分は各都道府県選出の選手の代表として、ここに立つまでの間にいくつもの分岐点を経て来ました。過去のどの一点での振る舞いや行動が違っていても、この場に立てていなかったことを思うと、人には誰にも人生を揺らす一点があるんだと強く確信します。この舞台に立てなかった選手たちの思いを引き受け、彼らの健闘を胸に戦うことで今大会はもちろん、今後の人生においてもこの思いを大切にし、様々なことに前向きに取り組みたいと思っています。選手権はこれまでの全てを懸けた集大成の舞台です。それぞれの高校がそれぞれの目標を目指し、支え合い、信じ合ってきた仲間との絆、積み重ねてきた努力をピッチで表現し、一点、一瞬に魂を込めて戦うことを誓います。