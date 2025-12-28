¡Ú ¾¾²¬¾»¹¨ ¡Û¡¡STARTO¼Ò¤ÈÇ¯Æâ¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¡¡¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯½ÐÍè¤ë»ö¤â¤¢¤ë¡×¡¡1·î¤«¤é¿·²ñ¼Ò¡ÖMMsun¡×¤Ç³èÆ°¤Ø
¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬28Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ø¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡¢¤½¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÎÇÑ¶ÈÈ¯É½¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¡¢ÌÀ¡¹¸åÆü¡Ê12·î31Æü¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÁ´¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¡¢¤½¤·¤ÆÃç´ÖÃ£¡£°æ¥Î¸¶¡Ê²÷É§¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤Î¡Ä¸åÇÚ¤È¸À¤ï¤ì¤ëËÍ¤è¤ê²¼¤Î¿ÍÃ£¡£ÊÌ¤ËËÍ¤ÏSTARTO¼Ò¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËSTARTO¼Ò¤Î¿Í´Ö¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤¬¡Ø¤¤¤ä¡¢¾¾²¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯½ÐÍè¤ë»ö¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤ò¸ì¤ê¡¢36Ç¯´ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´Ä¶¤òÎ¥¤ì¡¢´°Á´ÆÈÎ©¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢¿·²ñ¼Ò¡ÖMMsun¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤â1·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤óÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï»Ï¤á¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï2026Ç¯¤Î¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ò¥ó¥È¤Ï¥é¥¸¥ª¡×¤È¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
