ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで結婚したことを発表した。関係者によると、相手は元女優の一般女性。独身を貫いてきた光一の結婚にファンを中心にＳＮＳ上は騒然となった。

光一はこの日、同サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と結婚を電撃発表した。デュオとして活動してきた堂本剛は２４年に結婚しており、そろって既婚者となった。

光一のゴールインを受けて、ＳＮＳでは「結婚するイメージなかったからびっくり」「一生独身だと思っていた光一くんがついに結婚」「とうとう２人とも既婚者に！！」と騒然。「光一くん結婚！？おめでとう！！」「いっぱいいっぱい幸せになってほしい」などと祝福の声も相次いだ。

光一と剛は昨年の大みそかから今年の元日未明にかけてＹｏｕＴｕｂｅで行った生配信で、１９９３年の結成から親しまれたグループ名「ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ」を「ＤＯＭＯＴＯ」に改名することを発表。正月早々、ファンを驚かせたが、年末には光一が結婚発表し、ファンにとってはサプライズ続きの一年となった。

光一は９７年に堂本剛とＫｉｎＫｉ ＫｉｄｓとしてＣＤデビューし、「硝子の少年」「愛されるより 愛したい」などミリオンを連発。人気アイドルを多数擁する事務所の中でも、端正なルックスや洗練されたパフォーマンス、スマートなたたずまで“王子の中の王子”と称されてきた。

私生活では２４年９月に自身のインスタグラムで、２００９年から飼っていた愛犬が死去したことを報告。最愛の家族を失った光一だったが、主演舞台や４年ぶりに開催したソロツアーなどを完走し、生涯の伴侶を得る決断を下した。

◆堂本光一コメント全文

いつもお世話になっているみなさまへ

ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます。

これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。

今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

２０２５年１２月２８日 堂本光一