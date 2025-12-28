ＭＬＢ公式サイトは２７日（日本時間２８日）、２０２５年に重要なマイルストーン（節目の記録）に到達した１０選手の特集を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）らが名を連ねた。

大谷は今季、６月１４日（同１５日）の本拠地ジャイアンツ戦で初回に先制の２４号先頭打者弾。１１戦、４７打席ぶりの一発でトンネルを抜けると、６回にも２５号ソロを放ち、日本人選手では史上初のメジャー通算２５０本塁打に到達した。

同サイトは「その時点で彼は通算１５６盗塁も記録していた。大谷は通算９４４試合で２５０本塁打と１５０盗塁に到達し、これはＭＬＢの歴史でどの選手よりも少ない試合数であり、Ａ・ロドリゲス（９７７試合）を上回った。そして大谷がその時点で実際に打席に立った試合は９２８試合に過ぎなかった。キャリア初期には投手としての先発登板では打撃を行っていなかったからだ。それでも、彼は記録を余裕をもって打ち立てた」と紹介した。

その他では史上２０人目の通算３０００奪三振を達成し、今季限りで現役を引退したカーショー（ドジャース）、史上最速の通算１０８８試合目で３５０号を記録したジャッジ（ヤンキース）らが選ばれた。