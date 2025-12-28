今年4度目の防衛成功

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。米国の専門誌が注目したのは、井上しか生み出せない規格外のリストだ。

米国の権威ある専門誌「ザ・リング」が公式Xで公開したのは、井上のここまでの戦歴がひと目でわかる画像だ。赤いスーツ姿の井上と、ここまでのボクシング人生で獲得してきたベルトがまとめられている。「ナオヤ・イノウエの4階級制覇の世界チャンピオンベルトコレクション」として公開されたのは以下12個の世界タイトルだ。

WBCライトフライ級

WBOスーパーフライ級

リング誌バンタム級

WBAバンタム級

WBCバンタム級

IBFバンタム級

WBOバンタム級

リング誌スーパーバンタム級

WBAスーパーバンタム級

WBCスーパーバンタム級

IBFスーパーバンタム級

WBOスーパーバンタム級

これには「ボクシング界で彼が成し遂げたことには本当に感銘を受ける」「このリストは常軌を逸している」「支配的だ」「これぞ最高」「まさに信じられないほどの圧倒的な強さ。ナオヤ・イノウエのタイトル獲得数は驚異的だ！」と驚きの声が並んだ。さらに「P4Pのナンバーワンだ。議論の余地はない」という意見もあった。



（THE ANSWER編集部）