´Ø±ÛÆ»ÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Á´ÌÌ²ò½ü¡¡Â¿½Å»ö¸Î¤Ç2¿Í»àË´¡¢26¿Í½Å·Ú½ý
26ÆüÌë¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬28Æü¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤Ç±ê¾å¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡¢½ý¤ó¤ÀÏ©ÌÌ¤ÎÊä½¤¤Ê¤É¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï28Æü¸á¸å1»þ¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ï26ÆüÌë¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É67Âæ¤¬¤«¤é¤ß¡¢¤½¤Î¤¦¤Á20Âæ¤Î¼Ö¤¬±ê¾å¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Àã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£