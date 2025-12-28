U¡½23ÂåÉ½¤Ëº´Æ£Î¶¡¢Âç´Ø¤é¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥¸¥¢ÇÕÎ×¤àÆüËÜ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢U¡½23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¡ÊÍèÇ¯1·î6Æü³«Ëë¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ËÎ×¤àU¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´Æ£Î¶¡ÊFCÅìµþ¡ËÂç´Ø¡ÊÀîºê¡Ë¤é23Áª¼ê¤òÁª¤ó¤À¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¶¯²½¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢05Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÊÔÀ®¤·¤¿¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÂç²ñ¤Ø¡Ö°ìÀï°ìÀï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï16¥Á¡¼¥à¤¬4ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£BÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥·¥ê¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£