空港で食べれちゃう「オホーツクメシ」

北海道東部にある「女満別空港」に2025年12月29日、新たなで新たな総合レストラン「そらのわ」がオープンします。どのようなメニューがあるのでしょうか。オープン前日の28日、その店内やメニューの内容が報道陣に公開されています。

【写真】えっ…これが「女満別空港の豪華メシレストラン」全貌です

「そらのわ」は116席を配したレストランで、ターミナルビルの2階に位置。店内ではオホーツク地域の雄大な農村地で育まれた農畜産物やオホーツク海の海産物などの食材を中心に、麺類・丼もの・定食などの幅広いメニューを展開します。

提供される代表メニューは、A5ランクの高級ブランド牛『知床牛』の「知床牛ローストビーフいくら丼（3350円）」や「ホッケ定食（2200円）」、オホーツク海の海の幸を使った「贅沢蟹づくし丼（3350円）」などです。同レストランを運営するBIGSKYの今野嘉彦代表取締役によると「野菜やお米にもこだわっています」とのこと。そして、「鮮度はとくにどこにも負けないようにこだわっています。すごい一流の料理人さんがいるわけではないですけども、『確実に素材が美味しい』というものを提供していきたいです」と話します。

「私自身、元々海産物の会社を経営しておりますので、私の会社の旬の魚やカニをメインで扱いつつも、網走ポークさんの豚肉や、知床和牛だったり道東の食材を使ったメニューを取り入れました。このレストランは基本的に、道東観光の一番最後の思い出として食事をする場と認識しております。そこで、最高の思い出を提供できればという思いで開設しました。私も色々なところに旅行に行った時に、最後の思い出として空港で食べたご飯がどうしても印象に残るので、そこの印象を良くすることによって、お客さまのなかで『またここに来たい』という思いが生まれればなと思っています」（今野代表取締役）

なお、今野氏によると、「毛ガニ、ウニが獲れるようになってくる時期になれば、そこも季節限定でメニューに取り入れたい」とも話しています。

「そらのわ」の営業時間は午前10時から20時までで、フードメニューのラストオーダーは19時までとなります。支払いは現金のみです。