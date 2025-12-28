せっかく東京駅に来たのなら、ここでしか買えない商品を買って渡したいもの。約10年東京駅の手土産を紹介してきた編集部が「これぞ名作！」という駅限定の“テッパン”を5品セレクト。箱ごと渡してもよし、ばらまきもよし、その場で食べてもよし。用途様々！

【5位】＜グランスタ東京＞『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円

煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気だが、ほかの煎餅もレベルが高い。「だし醤油」はすっきりと香り高く、「かつお七味」はカツオ節感の強さに驚き。揚げせんは「焼塩」と「甘醤油」。シンプルな味付けが米の甘さを引き出す。銀の鈴の形も東京駅らしく万人ウケならコレ。

『富士見堂』＠グランスタ東京

［店名］『富士見堂』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3211-8011

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

【4位】＜グランスタ東京＞『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』あんバタースコーンサンド・フランス産発酵バター＆北海道大納言（1個）520円

併設の工房で焼き上げるスコーンの専門店。外はザックリ中はしっとり生地で塩味が絶妙。さらにクリーミーな発酵バターに振りかけられた塩が北海道大納言の自然な甘みを引き出し、やさしさと塩味が見事に調和。土産はもちろん、近くに来たらつい買ってしまう。

『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』＠グランスタ東京

［店名］『BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）』

［住所］東京ギフトパレット改札外

［電話］03-6551-2332

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

【3位】＜東京ギフトパレット＞『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』フレッシュブリュレタルト・ブリュレッタ（3個）1944円

表面のブリュレの香ばしさと共にバニラクリームとカスタードクリームがとろけ、中からあふれ出すほろ苦いカラメルソースとのハーモニーが至福！

9時半〜（土・日・祝は9時〜）と17時〜の販売時間を目指そう。少人数のホームパーティーなどにぜひ。

『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』＠東京ギフトパレット

［店名］『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』

［住所］東京ギフトパレット改札外

［電話］03-6206-3213

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

【2位】＜グランスタ東京＞『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円

バターの香りがするサブレ生地の中に、卵の風味が深くまろやかなカスタードクリームがたっぷり。ザクザク＆とろとろで何度食べてもおいしい。パリパリの香ばしいカラメルとのコンビネーションにハマる「フラン・ブリュレ」も合わせてどうぞ。

『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』＠グランスタ東京

［店名］『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3211-5677

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

【1位】＜グランスタ東京＞『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円

日本橋兜町の『Patisserie ease』で人気のフィナンシェを東京駅にちなんでレンガ型に。焼きたては表面がカリッと香ばしく、時間が経つとバターが染みてしっとり感が増す。アソートは、プレーン、ショコラ、大納言、ラズベリー、メープル、レモンの定番6個入り。

『Brick bake bakers by Patisserie ease』＠グランスタ東京

［店名］『Brick bake bakers by Patisserie ease』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］非公開

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵、スタイリング／中山暢子

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

