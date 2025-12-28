【2025年】最も選ばれたAnker製品とは？ USBハブ／アダプタ部門トップ5発表！ 「安心のAnker」と評判
【2025年】最も選ばれたAnker製品とは？ USBハブ／アダプタ部門トップ5発表！ 「安心のAnker」と評判
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたUSBハブ／アダプタ部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
USBハブ／アダプタ部門トップ3製品第3位は、スマートフォンからの画像移動などに便利な「Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー」で、小さくて場所を取らない点が評価されました。第2位の「Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)」は、薄型でコードが短く、デスク周りをすっきりできる点が人気です。パステル調のブルーなど、デスクを彩るかわいいカラーも用意されています。第1位の「Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ」は、コンパクトで邪魔にならないサイズ感と手軽な価格が支持され、「安心のAnker」として選ばれています。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位には、品質の高さで選ばれている「Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット」がランクイン。第5位の「Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)」は、物理スイッチによる分かりやすい切り替えで、モニター周りを整理できる点が好評です。(文:All About ニュース編集部)
外部サイト