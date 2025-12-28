脚本家の三谷幸喜氏が２７日にＴＢＳで放送された「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」に出演し、安住紳一郎アナウンサーからスポーツに関して興味がないことを指摘され、必死で取りつくろうシーンがあった。

安住アナが冒頭、「１時間早くスタートして今年１年のニュースを振り返りたいと思います。政治、事件、芸能、スポーツ。特にスポーツはメジャーリーグや世界陸上もありました。三谷さんはスポーツちょっと苦手なとこがありますが」と笑いながらふった。

三谷氏は「そんなことないです」と即否定。安住アナは「いやいや、そんなことあると思いますね。メジャーリーグ大谷翔平選手の所属チームはどこでしょう？」と尋ねた。三谷氏は「待って下さい。それを知らない日本人がいますか」と憮然とした表情で応じた。安住氏は半笑いで「そうですか。どうぞ」と促した。

三谷氏が「ドジャース」と緊張気味に答えると、安住アナは「おお。正解。じゃあ、ドジャースとワールドシリーズで対戦したチームはどこでしょうか」とさらに尋ねた。三谷氏は「うん？何をおっしゃってるんですか」と逆質問。安住アナは大きな声で「ドジャースとワールドシリーズで対戦したチーム名は？」と問うた。三谷氏は「ワールドシリーズ…大リーグの。アメリカのヤツでしょ。知ってますよ」と応じた。

安住アナが「どうぞ」と促すと、三谷氏は「ドジャースと…ブルー…」と言うもあとが続かず。安住アナは「ブルー…」と先を促した。三谷氏が「ブルー…イン…」と答えると、安住アナは「ブルーインパルス。それは航空自衛隊になっちゃう。ブルー…ジェ…。ブルージェイ…」と大きなヒントを提供。三谷氏はようやく「ブルージェイズ」と答えた。

安住アナはさらに「じゃあ、どっちが勝ったんですか？」と追い打ち。三谷氏が「うん？なに？」ととぼけると、安住アナは「聞こえてるでしょ」とツッコんだ。三谷氏が「どっちが勝ったか？そら強いほうですよ」と応じると、安住アナは大笑いし、「その通り。で、どっちですか？強い方どっちですか？」と問い詰めた。

三谷氏が「何戦？」と聞くと、安住氏は「４勝３敗です」と返答。三谷氏が「じゃあ４勝したほうですよ」と明言を避けると安住アナはまたも大笑いした。