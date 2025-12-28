大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、11年連続11回目の乃木坂46が囲み取材に応じた。

今回は「Same numbers」のSPパフォーマンスを披露。タイトルにちなみ、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画を実施する。視聴者が獲得した得点が、基準の得点を超えるとスペシャル特効がステージを彩ることになる。

キャプテンの梅澤美波（26）は「今年、乃木坂46はグループとして11回目、11年連続出場が叶ったということでとても気合いが入っています。出場を聞いた時にみんなで涙を流して抱き合って喜んだくらい紅白歌合戦は特別な場所。11年連続出場という思いを大みそかのステージで感謝を伝えられるようなパフォーマンスを当日できるように頑張りたい」と意気込んだ。

この1年を振り返り、「6期生の加入があって、5期生にとっては初めての後輩ができた。グループにとっては3年ぶりくらいの新メンバーだったので、フレッシュなみんなに刺激をもらって、より勢いが増した1年だった。初めての味スタ、明治神宮で10回目、確実にみんなで自信をつけてきた1年だった」とした。

井上和（20）は「初めての後輩であこがれてきた先輩たちになれるのかという不安がありながら6期を迎え、私たち5期生もよりしっかりしなきゃ、引っ張っていける存在にならきゃと身が引き締まった1年。6期生の加入によって5期もさらにパワーアップできたんじゃないかなと思います」と自信を見せた。

楽しみにしていることを聞かれた川崎桜（22）はロックバンド「RADWIMPS」の大ファンだと明かし、「普段あまりテレビでパフォーマンスされない方たちなので共演を楽しみにしています」と期待を膨らませた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。