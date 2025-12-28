「全国高校ラグビー・１回戦、秋田工２２−１１専大松戸」（２８日、花園ラグビー場）

名門・秋田工のピンチを救ったのは、ＣＴＢ近藤龍之介（３年）の個人技だった。創部１００年を迎えた記念の大会で、秋田工は７３度目の花園に当然、強い思いで足を踏み入れた。

同校の“伝統技”でもあるモールでの押し込み。ここで「よく研究して、対策された」（沢木賢一監督・５４）と、アドバンテージを生み出せなかった。むしろＦＷ陣が押される場面が目立ち、焦りからオフサイドを連発、前半は追う展開となった。

しかし、それなら「バックスで取り切ろう」（近藤）という二枚腰を使えることも、伝統校の強みだ。

０−３の前半１１分、敵陣１５メートル付近のラックからつなぎ「ボールが来たら全部（トライを）取る気持ちだった」と最後は左中間に切れ込んで逆転トライを奪う。

同２５分はまたも３点を追う展開の中、同じようにラックからつないで、２度目の逆転トライだ。

近藤は「スピード、球際の速さ、というのが僕たちバックスの強み」と胸を張る。

課題は、接点。沢木監督は「修正しないと（次戦以降、通用しない」と話し、近藤も「近場（の圧力）は負けちゃった」と認める。そこで伝統の強さを取り戻し、２回戦・御所実（奈良）では「常にアタックをかけ切ることができれば勝てる」（同）と話す。

１００周年。「プレッシャーを励みに変えて」（沢木監督）、目標とするベスト８を目指していく。