大学生の子どもがいる近所の40代夫婦。4人家族で、「奨学金も利用できない」とのことですが、いくら稼いでいるのでしょうか？

奨学金の概要

奨学金事業を手がけている機関はさまざまです。「JASSO（独立行政法人日本学生支援機構）」や、地方自治体、民間企業などがあります。

今回は、奨学金事業において代表的な機関である「JASSO」の基準を例にして解説します。



JASSOの奨学金の種類と家計基準

「JASSO」が提供する奨学金には、大きく以下2種類があります。



・返済不要の「給付奨学金」

・返済が必要な「貸与奨学金」

給付型の方が、返済義務がない分、利用基準が高く設定されています。

貸与奨学金は、無利子で借りられる「第一種奨学金」と、有利子で借りられる「第二種奨学金」があります。第一種と第二種は併用可能です。

奨学金を受けるためには、学力基準のほかに家計基準も考慮されます。家計基準を、生計維持者の収入と比較して、制度利用の可否が判断されます。

生計維持者は原則的に父母2名ですが、いずれか1名や父母以外の人が当てはまる場合もあるようです。

表1に、給付型・貸与型の家計基準をまとめました。

表1

奨学金の種類 家計基準 区分 学生本人と生計維持者の「支給額算定基準額」の合計 給付型 第1区分 100円未満（学生本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税） 第2区分 100円以上2万5600円未満 第3区分 2万5600円以上5万1300円未満 第4区分 5万1300円以上15万4500円未満 貸与型第一種奨学金 生計維持者の「貸与額算定基準額」が18万9400円以下 貸与型第二種奨学金 生計維持者の「貸与額算定基準額」が38万1500円以下

※筆者作成

「支給額算定基準額」および「貸与額算定基準額」が家計基準の要となります。いずれも「課税標準額」に6％を乗じた金額を基礎とし、給付型では市町村民税調整控除額など、貸与型では多子控除やひとり親控除など、制度ごとに定められた控除を差し引いて算出されます。



どれくらいの収入があると奨学金を利用できない？

今回の近所に住む大学生の子どもがいる40代夫婦は、4人家族で、「奨学金を利用できない」と言っていることから、家計基準を超えている可能性も考えられます。

では世帯収入がいくらあると基準から外れるのか、JASSOが示す4人家族のモデルケース4タイプを例に、収入の上限額の目安を表2～5に示します。収入は給与所得を念頭に置いたものです。



・ケース1：家族構成が本人、親A（収入あり）、親B（無収入）、中学生の場合

表2

奨学金の種類 年間収入 給付型（進学前） 第1区分 271万円 第2区分 303万円 第3区分 378万円 第4区分 635万円

出典：JASSO（独立行政法人日本学生支援機構）「進学前（予約採用）の給付奨学金の家計基準」を基に筆者作成

・ケース2：家族構成が本人、親A（収入あり）、親B（無収入）、高校生の場合

表3

奨学金の種類 年間収入 給付型（進学後） 第1区分 295万円 第2区分 395万円 第3区分 461万円 第4区分 698万円

出典：JASSO（独立行政法人日本学生支援機構）「進学後（在学採用）の給付奨学金の家計基準」を基に筆者作成



・ケース3：家族構成が本人、親A（収入あり）、親B（収入あり）、中学生の場合

表4

奨学金の種類 年間収入 貸与型第一種奨学金（進学前） 803万円 貸与型第二種奨学金（進学前） 1250万円

出典：JASSO（独立行政法人日本学生支援機構）「進学前（予約採用）の第一種奨学金の家計基準」を基に筆者作成



・ケース4：家族構成が本人、親A（収入あり）、親B（収入あり）、高校生の場合

表5

奨学金の種類 年間収入 貸与型第一種奨学金（進学後） 880万円 貸与型第二種奨学金（進学後） 1309万円

出典：JASSO（独立行政法人日本学生支援機構）「大学等で受ける第一種奨学金の家計基準（在学採用）」を基に筆者作成

表5のケースは両親ともに収入がある場合（親Bは収入300万円）で、年間収入1309万円を超えると、このケースでは第二種奨学金（在学採用）の対象外となる可能性があります。

今回の40代夫婦の世帯では、給付型・貸与型いずれの制度も利用できないようであり、もしかしたら世帯収入が1309万円を超えているのかもしれません。

世帯状況は各々異なるため、詳しいシミュレーションをしたい場合は、JASSOの「進学資金シミュレーター」を使うとよいでしょう。



世帯収入が1300万円を超えていると奨学金を利用できないケースがある

奨学金にはさまざまな種類があり、学力基準や家計基準も異なります。そのため、収入がいくらあると奨学金を利用できないか断定はできません。

今回の大学生のお子さんがいる近所の40代夫婦（4人家族）に関していえば、JASSOのモデルケースを用いると世帯収入が1309万円を超えている可能性があります。ただしモデルケースの家族構成と実際には異なっている場合もあるため、あくまで目安に過ぎません。



出典

JASSO（独立行政法人 日本学生支援機構）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー