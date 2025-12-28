堂本光一、結婚発表でDOMOTO2人が既婚者に 驚きの声相次ぐ「びっくりした」「お幸せに」
【モデルプレス＝2025/12/28】DOMOTOの堂本光一（46）が12月28日、結婚を発表。ファンからは驚きの声が寄せられている。
【写真】堂本光一、結婚発表全文
堂本は、「この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と報告。結婚発表にファンからは「おめでとうございます」「びっくりした」「お幸せに」と反響が続々と寄せられている。
また、相方の堂本剛は、2024年1月にももいろクローバーZの百田夏菜子と結婚を発表しており、DOMOTOは2人とも既婚者となった。
堂本は「私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と結婚を発表。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。なお、お相手については一般の方と発表されている。（modelpress編集部）
◆堂本光一、結婚発表に反響
◆堂本光一、結婚発表
