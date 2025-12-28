Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ëº§´Ñ¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È¡×¡¡²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡ÈÍ½¸À¤¹¤ë¡É°ìËë¤â
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°¤¹¤ëSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é¡ÖDOMOTO¡×¤Ë²þÌ¾¤·¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ïº£Ç¯¤Î7·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ç¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö·ëº§¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬Â¼¤«¤é¡Ö·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤¹¤ë¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´ûº§¼Ô¤ÎÀèÇÚÌÜÀþ¤È¤·¤Æ¡È¾å¤«¤é¡É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸÷°ì¤Ï¡Ö¾Ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¶á¤¯¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¤«¤â¤è¡Á¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£²¬Â¼¤Î¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤è¡×¤Ï¡ÈÍ½¸À¡É¤È¤·¤ÆÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©