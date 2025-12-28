Æ²ËÜ¸÷°ì·ëº§¡ª25Ç¯STARTO¼Ò¡È·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡É¶Í»³¾È»Ë¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¡¢SUPER¡¡EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡¢WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤ËÂ³¤5¿ÍÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î3Æü¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§È¯É½¤ÇÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¶Í»³¤¬¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢2·î24Æü¤Ë¤ÏÂçÁÒ¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Â³¤¤¤ÆÂ¼¾å¤¬10·î14Æü¡¢¿À»³¤âÆ±·î24Æü¤È·ëº§È¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÆ²ËÜ¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¹¬¤»¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêËÀ¤Î¹ä¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤ÈºòÇ¯1·î11Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£