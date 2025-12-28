DOMOTOの堂本光一（46）が28日、結婚したことを所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表した。関係者によると、お相手は舞台で共演経験のある元女優。

光一はSTARTO社の公式サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」とコメント。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」とつづった。

光一は2019年10月放送のフジテレビ「KinKi Kidsのブンブブーン」で結婚願望を語っており、「あるよ。いずれはしたい。令和の間に結婚するのが目標です」としていた。

これに、SNSでは「光一さん、おめでとうございます いっぱいいっぱい幸せになってください」「光一くん令和のうちに結婚するってかなり前に言ってたけど実行しちゃったか」「流石光ちやん、有言実行 おめでとうございます」「令和の内に結婚できたね」などの祝福が多数寄せられていた。