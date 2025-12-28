¡Ö°ìÅÀ¡¢°ì½Ö¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Æ¡× ÀìÂçËÌ¾å¡¦µÈÃÓ¹¸Âç¼ç¾¤¬Áª¼êÀëÀÀ¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢³«Ëë
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
Âç²ñ³«²ñ¼°¤Ç¡¢ÀìÂçËÌ¾å(´ä¼êÂåÉ½)¤Î¼ç¾¡¦µÈÃÓ¹¸ÂçÁª¼ê¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Áª¼ê¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈÃÓ¼ç¾¡£¡Ö»ä¤¿¤ÁÁª¼ê°ìÆ±¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ÎÀº¿À¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Äü¤á¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æº£µ¨MLB¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£ÀìÂçËÌ¾å¤ÈÆ±¤¸´ä¼ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤Ë¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÃæ¤«¤éÂ¿¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¿®¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¡¢°ìÅÀ¡¢°ì½Ö¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ÆÀï¤¦»ö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£