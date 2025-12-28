²Æ¥¿¥¤¥ä¤ÇÀãÆ»¤Ï¡Ö¤ª¥Ð¥«¹Ô°Ù¡×!? ¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ·Ù¹ð¤Î¡ÖÀ©Æ°µ÷Î¥1.6ÇÜ¡×¤¬¾·¤¯ÀäË¾Åª·ëËö¤È¤Ï
¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Î»ÈÍÑ¥ê¥¹¥¯
¡ÖÅÔ»ÔÉô¤À¤«¤éÀã¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢»þ¤Ë½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¡ÊJATMA¡Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀãÆ»Áö¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¯·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅß¤Ë²Æ¥¿¥¤¥ä¤â´í¸±¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖÀãÆ»¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¡×¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æ±¶¨²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¸½¼Â¤È¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î»ÈÍÑ¸ÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¹ßÀãÃÏ°è¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×»ö¹à¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¹ßÀãÃÏ°è¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ºÇ¤â´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¸í²ò¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¾¯¤ÎÀã¤Ê¤é¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤â¿µ½Å¤ËÁö¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦²á¿®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¡ÊJATMA¡Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¡Ê²ÆÍÑ¥¿¥¤¥ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑÀãÏ©¤äÅà·ëÏ©¤ÎÁö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÆÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¥´¥à¤¬¹Å²½¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àã¤äÉ¹¤Î¾å¤Ç¤ÏËÜÍè¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡JATMA¤Ï¡¢ÀÑÀã¤äÅà·ë¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢É¬¤ºÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ä¾©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹½Â¤¤äÁÇºà¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Îµ»½ÑÅª¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÀãÆ»¤òÁö¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢°ÂÁ´Àß·×¤ÎÁ°Äó¤òÌµ»ë¤·¤¿´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡JATMA¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»î¸³¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î´í¸±À¤Ï¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤òÈæ³Ó¤·¤¿À©Æ°µ÷Î¥»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þÂ®40km¤ÇÀÑÀãÏ©ÌÌ¤òÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÀ©Æ°µ÷Î¥¤ò¡Ö100¡×¤È¤·¤¿»Ø¿ô¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¡Ö160¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ää»ß¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ìó1.6ÇÜ¤â±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬Åà·ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÂ®25km¤È¤¤¤¦ÄãÂ®Áö¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î»Ø¿ô¡Ö100¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¡Ö156¡×¤È¤Ê¤ê¡¢É¹¤Î¾å¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¡¢¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³ê¤êÂ³¤±¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«Àè¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö1.6ÇÜ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢»ö¸Î¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¡¢¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼÷Ì¿¡© JATMA¤¬Äê¤á¤ë¡Ö50¡ó¥ë¡¼¥ë¡×
¡¡ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢JATMA¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ÈÅÀ¸¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Ï¡¢²ÆÍÑ¥¿¥¤¥ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÈÍÑ¸ÂÅÙ¤Î´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡JATMA¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤ÆÀÑÀãÏ©¤äÅà·ëÏ©¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹Â¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢¿·ÉÊ»þ¤Î50¡ó¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤¬50¡ó¤Þ¤ÇËàÌ×¤¹¤ë¤È¡¢¹Â¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÍµ¯¤¬¥È¥ì¥Ã¥ÉÌÌ¤ËÏª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ë¡Î§¾å¤Î¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤ë»Ä¤ê¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤Ï¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡JATMA¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀãÆ»Áö¹Ô¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤¬ÅþÍè¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÌð°õ¥Þ¡¼¥¯¤òÍê¤ê¤ËËàÌ×¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬Ì¿¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢º£°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£