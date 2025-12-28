¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¤ªÆëÀ÷¤ßàÊ¡²¬¤Î¸µ¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óá»³²¼¼·»Ò¥ß¥Ë¾æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÊµÓ¤Ï½é¤á¤Æ¡×
ÎÐ¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ&¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä
¡¡àÊ¡²¬¤Î¸µ¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³²¼¼·»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1·î2¡¢3ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¤µ¤¹¤¬Ê¡²¬¤Î½÷¤¿¤Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿»³²¼¡£
¡¡¡Ö¤È¤¢¤ë¼ýÏ¿Æü¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤ÎÎÐ¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓ±Ç¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂºÙ¤¯¤Æ´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ¥á¥Á¥ã¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«ÄÁ¤·¤¤¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ãÈþµÓ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÊµÓ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£KBC¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï·ÝÇ½¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£