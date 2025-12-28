¡ÚÁ´Ê¸¡Û·ëº§È¯É½¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×ÁêÊý¡¦¹ä¤ËÂ³¤¥´¡¼¥ë¥¤¥ó
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤â24Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤ÏÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¢§¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
2025Ç¯12·î28Æü¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë