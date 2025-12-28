STARTO¼Òº£Ç¯£µ¿ÍÌÜ·ëº§È¯É½¡¢²áµî£²ÈÖÌÜ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¡£µ¿ÍÁ´°÷¤¬´ØÀ¾¿Í¡¿°ìÍ÷
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤â24Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤Ïº£Ç¯¤Ç5¿ÍÌÜ¡£1·î¤ËWEST¡¥¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¡¢2·î¤Ë¤ÏSUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡¢WEST¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ìÈÌ½÷À¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¿Í¤¬È¯É½¤¹¤ë·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÆ²ËÜ¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬´ØÀ¾½Ð¿È¼Ô¡£
¢¡¶áÇ¯¤ÎSTARTO¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¤ªÁê¼ê
¢§25Ç¯10·î24Æü¡¡WEST¡¥¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±10·î14Æü¡¡SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±2·î24Æü¡¡SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±1·î3Æü¡¡WEST¡¥¶Í»³¾È»Ë¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¢§24Ç¯8·î12Æü¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±6·î7Æü¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMPÍ²¬Âçµ®¡Ê½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¡Ë
¢§Æ±3·î13Æü¡¡NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡ÊAAA±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ë
¢§Æ±3·î3Æü¡¡NEWS²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê°ìÈÌ½÷À¡Ë
¢§Æ±1·î16Æü¡¡¡ÊÅö»þ¡ËKAT¡ÝTUNÃæ´ÝÍº°ì¡Ê¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¡Ë
¢§Æ±1·î11Æü¡¡¡ÊÅö»þ¡ËKinKi KidsÆ²ËÜ¹ä¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ZÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ë