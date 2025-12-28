ヒップホップグループRIP SLYMEが28日、フジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。SUがライブについて明かした。

01年にメジャーデビュー。一時、活動を休止するが22年4月からRYO−Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動を再開。メジャーデビュー25周年に向けて今年4月から26年3月まで約1年間限定で、SU、PESも加わりオリジナルメンバー5人体制で活動している。

RYO−Zが「どうですか？ライブは。SU君的には」と質問。SUは「やっぱ初日、え〜 フェス？ JAPAN JAM。まずヘルペスでしょ。ツアーが始まったら今度、潰瘍でしょ。で、膝、捻挫。痛風」と振り返った。するとRYO−Zが「満身創痍（そうい）ですね」と反応。SUは「どんどん上から」と答えた。

そしてFUMIIYAが「みんなだいたい1曲目って、こう…ちょっと駆け足みたいに出てくるじゃないですか。SUさんだけ、ゆっくり、膝が痛いから」と明かすと、SUは「春日です」とモノマネ。ILMARIが「あれ、余裕があるパフォーマンスじゃないんだね。痛いんだね」と話すと、SUは「痛い。進めない」と明かした。RYO−Zが「でも、すげえ緊張したでしょ？やっぱり、最初のJAPAN JAMなんて」と聞くと、SUは「やっぱり1人だけ、何にもやってなかったから…」と打ち明けた。