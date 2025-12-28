◇第105回全国高校ラグビー1回戦 光泉カトリック106―3山形中央（2025年12月28日 花園）

7大会連続15回目出場の光泉カトリック（滋賀）が、3大会連続31回目出場の山形中央（山形）を圧倒し、初戦を突破した。

「地元開催の国スポでつけた自信を、花園でも発揮して、ベスト8を目指していく」と薬師寺利弥監督も気合を入れて花園に乗り込んだ。2月の近畿大会では関西学院に1回戦で敗れたが、そこから強化を続けてきた。地元・滋賀での開催となった10月の国スポでは5位決定戦で23―14で宮城に勝利。自信と経験を重ねた。

山形中央は部員16人。戦力差はあったが、上位を目指す光泉カトリックは積極的にアタックを仕掛けた。前半2分にセットプレーからのアタックで、最後は100キロのPR中島真海偉（3年）が相手タックルを弾き飛ばして先制トライ。中島は前半だけでハットトリックの3トライをマークした。

光泉カトリックはM―1王者「たくろう」のボケ担当・赤木裕の母校。No・8山鹿烈（3年）も「テレビは見ていた。同じ高校ということを知って、誇らしかった」頂点に立った先輩に続く決意。30日の大阪桐蔭（大阪第三）戦も全員力で挑む。