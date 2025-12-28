Zeebra¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ÇÄ¶²Î¤¦¤¬²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÂçÊª²Î¼ê¤ËÌ¾Á°½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ÔÈäÏª
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óZeebra¡Ê54¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö´´»öX¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡Á¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª²Î¼ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£Zeebra¤Î¤Û¤«¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¡Ê51¡Ë¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¡¢ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¡¢ÇÐÍ¥ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Ý¯°æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÀÍÍÅª¤Ê¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Zeebra¤Ï¡Ö²»³Ú¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê69¡Ë¤ò¾å¤²¤¿¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¡¢¡Ö¤ª¡Á¡×¤È¤É¤è¤á¤¯¡£Zeebra¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡¢Ä¶¥µ¥¶¥ó¤Î²Î¡¢²Î¤¦¡£ºòÆü¤â¡Ø¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤òÂçÇ®¾§¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¥µ¥¶¥ó¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ì®Î¬¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø·¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ê·¬ÅÄ¤¬¡Ë¡Ø¥Ð¥«¡ªZeebra¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢·¬ÅÄ¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£