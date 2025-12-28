King ¡õ Prince¡¢¼èºàÃæ¤Ë¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÆÍÁ³¡Ö½¸¹ç!¡× ±ÊÀ¥Î÷¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï?
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦King ¡õ Prince¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç²»¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿King ¡õ Prince
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£King ¡õ Prince¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥Ï¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â²æ¡¹¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤ÈKing ¡õ Prince¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¾Ð´é¤¬°î¤ì¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£
¤³¤³¤Ç¹â¶¶³¤¿Í¤¬ÆÍÁ³¡Ö½¸¹ç!¡×¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤Ç¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Ò¤½¤Ò¤½ÏÃ¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÊÀ¥¤¬¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±?¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¡£¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¹â¶¶¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¤â¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¹ÈÇò¤â¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¥ê¥Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
