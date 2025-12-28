ÄáÅÄ¤È¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× ¿¿¤ÎÌÔ¼Ô¤ÏÃöÌÚ¤È»àÆ®¤Î¸ÞÎØ¥ì¥¹¥é¡¼
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¼Ì¿¿´Û¡ÛàÃÏ¹ö¤ÎÊè·¡¿Íá¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤¬£±£²·î£±£¹Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡ÊµýÇ¯£¸£±¡Ë¡££¹·î¤Ë¼«ÅÁ¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¡¡²¤½£ºÇ¶¯¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¡×¤¬Ãø¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤Ã¤¿£´£°£°Ëü±ß¤ÇËÝÌõËÜ¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£´£·Ç¯¤âÁ°¤Î»î¹ç¡¢£±£¹£·£¸Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£³Ç¯¡Ë£±£±·î£²£µÆü¤ËÀ¾¥É¥¤¥Ä¡ÊÅö»þ¡Ë¡¦¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¦¥¡¼¥ì¥¹¥Ð¡¼¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÀï¤¬à¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î»´·àá¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¤¬ÃöÌÚ¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¥¤¥Î¥¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ä¥¢¡¼£±£¹£·£¸¡×¤Ï£±£±·î£·Æü¤ÎÀ¾¥É¥¤¥Ä¡¦¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹¥Ö¥ë¥¯Âç²ñ¤«¤é£²£¹Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ê¥ó¥ÄÂç²ñ¤Þ¤Ç£²£±Àï¡Ê¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤ë¤È£²£²Àï¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎ®ÃÒÈþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£²£°£±£°Ç¯¤Ë£Ä£Ö£Ä¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè£±Àï¤Î¥¦¥£¥ê¥¨¥à¡¦¥ë¥¹¥«Àï¤Ç±ä¿ñ»Â¤ê¤òÊü¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¡¢¹Å¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤¿¡£Âè£²Àï¤Î¥Ü¥Ã¥¯¤È¤Î½éÂÐ·è¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢º¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¥Ü¥Ã¥¯Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢£¹£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£·Ç¯¡Ë£±£°·î¡¢£Õ£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎºÇ¶¯³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÀï¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£ÆÀ°Õµ»¤Î¹âÂ®¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ïà»¦¿Í¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹á¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¹âÅÄ±äÉ§¤ò»Ï¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£±Æü¡¢¹ÅçÂç²ñ¤Ç¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¡¼¥¹¡õ¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÀîÅÄÍøÌÀ¡õÅÄ¾åÌÀ¡õµÆÃÏµ£ÁÈ¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£µÆÃÏ¤ò¥¢¥Ð¥é¥ó¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç°µ»¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢Î¾ÏÓ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¹âÂ®¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹°ìÁ®¡£Á´Æü¥Þ¥Ã¥È¤Ç½é¤Î¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Þ¼Àµ¿®¤Î¸ý¤«¤éÅâÆÍ¤Ëà¤Þ¤µ¤«á¤ÎÌ¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡×
¡¡Þ¼¤Ë¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿ÀÀ»²½¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ¶¯¥ì¥¹¥é¡¼¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï²¼¼ê¤Ç¤â¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ËÄáÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃöÌÚ£Ö£Ó¥Ü¥Ã¥¯Àï¤ò¸«¤¿¤è¡×¡£À¾¥É¥¤¥Ä¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Þ¼¤Ï¡Ö¡Ê¥Ó¥ë¡Ë¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ë¡Ø¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï¡Ø¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡©¡¡¤¤¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡ÃöÌÚ¤¬²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤í¡¢Á´Æü¥×¥í¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥ó¥¬¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Þ¼¤Ï¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Þ¼¤Ï¡ÖµÎ¤ÎÆ»¾ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¿¡Ê¢¨ÃöÌÚ£Ö£Ó¥Ü¥Ã¥¯Àï¤Ï£±£²·î£²£¹Æü¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ÇÏ¿²èÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£ÄáÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÄáÅÄ¤µ¤ó¤È¡ØÃöÌÚ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¡£¡ØÃöÌÚ¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£¼õ¤±¿È¤Î¤¦¤Þ¤¤ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤â·ë¹½¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¸å°ä¾É¤È¤«»Ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»î¹ç¼«ÂÎ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥ª¥ì¤¬¡ØÄáÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¡Ø¤¤¤ä¤¡¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ì¡¢¡Ê¥¹¥¿¥ó¡Ë¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¡Ø¡Ê¥Ü¥Ã¥¯¤È¡Ë£±²ó¥¿¥Ã¥°ÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ï¡Ø£å£á£ó£ù¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬¡Ø¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¤¹¤´¤¤¡£Èà¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¤ÏÁ´Á³²¼¤ÎÊý¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×¡ÊÞ¼¡Ë
¡¡¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¸ÞÎØ¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££¶£°Ç¯¥í¡¼¥Þ¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶â¡¢¥°¥ì¥³¤Ç¶ä¡¢£¶£´Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¥°¥ì¥³¤ÇÆ¼¡¢£¶£¸Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÇÆ¼¡££·£²Ç¯¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¤Ï¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ì¥³¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î£±£¹£¸¥¥í¤ÎµðÂÎ¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¤²¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤È¤Ï£²ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¡¢½éÀï¤¬¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÃöÌÚ¤¬£´£Ò£²Ê¬£²£°ÉÃ¡¢ÏÓ¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤ÎÃÏ¸µ¡¢À¾¥É¥¤¥Ä¡¦¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¥¹¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ç¼Â¸½¡£µÏ¿¤Ï£´£Ò£²Ê¬£µ£±ÉÃ¡¢Î¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅì¥¹¥ÝÊóÆ»¡Ë¤¬¡¢ÃöÌÚ¤ò¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¤²¤Þ¤¯¤ê°µÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¸å¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÕÇ¯¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¥Ù¥¹¥È£µ¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¥´¥ê¥é¡¦¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬Ç§¤á¤ë²¤½££Î£ï¡¥£±¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¥Ã¥Ò¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£