◆バドミントン 全日本総合選手権 第４日（２８日、京王アリーナ東京）

女子シングルスの準々決勝が行われ、昨年大会で初優勝を飾った宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）が、古川佳奈（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）と対戦し、２１―１３、２１―１６のストレートで下した。「最初から自分のスピードも出ていたので、相手よりも先に仕掛けることができた」と２９日の準決勝進出を喜んだ。

４日目からアリーナ部分に観客席が設置された。昨年は会場の雰囲気の違いに戸惑ったものの、今年は「今日からだったっけ」と平常心で挑めたという。「横に吹く風があった感じがして、また縦の風で押されることもあった。しっかり足出して、体入れないと球のコントロールは難しかったと思います」と振り返った。

山口・柳井商工高３年時の昨年大会では、決勝で仁平菜月（ヨネックス）を破って奥原希望（１１年）、山口茜（１４年）らに続く、史上５人目の高校生Ｖを果たした。今大会の目標も「優勝」をかかげ、２６日の２回戦後には「去年優勝したからといって、プレッシャーはあまりない」と話している。

２８年ロサンゼルス五輪を目指す新星。大会２連覇を果たせば、２１年に３連覇している奥原以来となる。