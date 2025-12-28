堂本光一　ＳＴＡＲＴＯ社では今年５人目のゴールイン　堂本剛は２４年にももクロ・百田夏菜子と結婚

ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が２８日、元女優の一般女性との結婚を発表した。「ＳＴＲＡＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属のタレントとしては、今年５人目のゴールインとなった。

年明け早々の１月３日に、ＷＥＳＴ．の桐山照史がバレーボール元女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を発表。４年以上の交際を実らせグループで初の既婚者になった。２月２４日にはＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉忠義が一般女性との結婚を発表。グループ第１号であり、相手の妊娠も同時に報告した。

同グループの村上信五は１０月１４日に一般女性と結婚。発表文に脱退したメンバー含めた８人の名前が含まれる仕掛けと、親交のあるマツコ・デラックスが証人を務めたことも話題となった。その１０日後にはＷＥＳＴ．の神山智洋が一般女性と結婚を発表した。

２４年は１月の堂本剛と「ももいろクローバーＺ」百田夏菜子の電撃婚に始まり、今年３月をもって解散したＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一と元日テレアナウンサー・笹崎里菜さん、３月にＮＥＷＳの加藤シゲアキ、小山慶一郎とＡＡＡ宇野実彩子、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの有岡大貴と松岡茉優、八乙女光が結婚した。