1缶使い切り！常備食品で作る「ツナじゃが」が食卓で大活躍

ストックしていることの多いツナ缶と常備食品のじゃがいもで作れるレシピを3つご紹介します。どのレシピもクックパッドで人気のレシピなので、覚えておいて損なしですよ。

▼ 塩コショウだけで作るツナじゃが焼き

加熱したじゃがいもを潰して、ツナと塩コショウと混ぜたら、形を整えてフライパンで焼けばできあがり！ツナのうま味がじゃがいもにマッチして、パクパクと食べ進められますよ。コーンやマヨネーズを追加してもおいしく作れます。



▼ 揚げずに作るスコップコロッケ

パン粉をオリーブオイルで炒めておきます。やわらかく潰したじゃがいもとツナを混ぜて器に入れ、炒めたパン粉を乗せれば完成です。揚げずに作れてとっても手軽。つくれぽが100件以上届く人気のレシピです。



▼ うま塩ツナじゃが

肉じゃがならぬツナじゃがは、塩味で作るのがポイント。ツナのうま味を存分に楽しめるツナじゃがは、家庭の定番料理に加えたい一品です。







3つのツナじゃが料理をご紹介しました。煮るだけでなく、焼く、コロッケ風にするなど、アイデア次第でさまざまな料理が作れますね。ツナ缶を1缶使い切れるのも、半端がでなくて嬉しいところではないでしょうか。ぜひ、この冬に作ってみてください。