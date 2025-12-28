ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで結婚したことを発表した。関係者によると、相手は元女優の一般女性。デュオとして活動してきた堂本剛は２４年に結婚しており、そろって既婚者となった。

光一は同サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と電撃発表。「皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯（しんし）に向き合い、みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」と今後の活動への思いをつづった。

光一は９７年に堂本剛とＫｉｎＫｉ ＫｉｄｓとしてＣＤデビューし、「硝子の少年」「愛されるより 愛したい」などミリオンを連発。人気アイドルを多数擁する事務所の中でも、端正なルックスや洗練されたパフォーマンス、スマートなたたずまいで“王子の中の王子”と称されてきた。

舞台作品にも多数主演。２０００年１１月の初演から主演し続けたミュージカル「ＳＨＯＣＫ」シリーズは、国内演劇における単独主演記録を更新する２１２８回が上演され、２４年１１月に大千秋楽を迎えていた。

私生活では２４年９月に自身のインスタグラムで、２００９年から飼っていた愛犬が死去したことを報告。最愛の家族を失った光一だったが、主演舞台や４年ぶりに開催したソロツアーなどを完走し、生涯の伴侶（はんりょ）を得る決断を下した。

◆堂本光一コメント全文

いつもお世話になっているみなさまへ

ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます。

これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。

今後におきましても、相変わらぬご厚誼（こうぎ）を賜りますようお願い申し上げます。

２０２５年１２月２８日 堂本光一