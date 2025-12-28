元TOKIOの松岡昌宏（48）が27日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。レジェンドコメディアンの誕生日会について語った。

この日のゲストはタレントの中山秀征。中山は「久しぶり」「松岡くんとはもうめちゃくちゃ長いし」と打ち明けた。

「もう立派になって」とも話すと、松岡は「フジテレビ1発目のレギュラー、ヒデさん。ヤングチームリーダーですよ」とかつてTOKIOメンバーと出演していた人気バラエティー番組「クイズ!年の差なんて」で共演していたと振り返った。

松岡は2020年に死去した志村けんさん（享年70）のことを「志村パパ」と呼び慕っていたが、「でも今から考えたら、その飲み会も含めてなんですけれど、全ての始まりはヒデ兄からなんですよ」と告白。

「今でも覚えているけど、志村パパの誕生日会なんて、（最初は）6人、7人ですよ」と言い、「ヒデ兄から連絡もらって。俺と（島崎）和歌子と（08年に他界した）飯島（愛さん）と、東山（紀之氏）パイセンですよ」とメンバーを明かして懐かしんだ。

MCの博多大吉は「本当に志村さんの誕生日会って豪華大人数ってイメージですけど」と語り、松岡も「最後は300人くらいになって」と証言。中山は「本当に200人ぐらいになって。入れ替わり立ち替わりになって。でも最初の時5、6人とか10人ぐらいで始めた」と回顧し、松岡については「スターティングメンバー」と紹介した。