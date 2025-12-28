Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬·ëº§È¯É½¡¡SNS¶Ã¤¡õÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¸÷°ì¤µ¤ó¤â¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Ò¤Ã¤§¡Ù¤È¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬28Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¤Ä¤¤¤Ë¸÷°ì¤µ¤ó¤â¡Ä¤½¤Ã¤«¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Ò¤Ã¤§¡Ù¤È¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¸÷°ì¤¯¤ó¤â¤´·ëº§¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ä½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡¢ËÜÊª¤À¤è¤Í¡©CG²½¤·¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬·õ¤ò¹½¤¨¤ë²¦ÍÍ¤Ë
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£DOMOTO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£1997Ç¯¡¢KinKi Kids¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA-album¡Ù¤ÎÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯¤è¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÂÄ¹¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£06Ç¯¡¢¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep in your heart¡¿+MILLION but -Love¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¡£08Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶äËëÈÇ ¥¹¥·²¦»Ò! ¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡ÖÊÆ¼÷»Ê¡×Ì¾µÁ¤Ç¤â¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNo more¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç±éºî¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶äÏµ²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¡Á2¤Ä¤ÎÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡Á¡Ù¡Ê96Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤ Ì¤ËþÅÔ»Ô¡Ù¡Ê97Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÅ·»È¤¬¾Ã¤¨¤¿³¹¡Ù¡Ê00Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ë¡¼¥¡¼¡ª¡Ù¡Ê01Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£21Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤ò±ÇÁü¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤ò·à¾ì¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤ò¤á¤É¤ËKinKi Kids¤«¤éDOMOTO¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£7·î22Æü¤Î¿¼Ìë0»þ51Ê¬¡Ê24¡§51¡Ë¤ËDOMOTO¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤Ï2024Ç¯1·î11Æü¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢£È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
Æ²ËÜ¸÷°ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡¢ËÜÊª¤À¤è¤Í¡©CG²½¤·¤¿Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬·õ¤ò¹½¤¨¤ë²¦ÍÍ¤Ë
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£DOMOTO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£1997Ç¯¡¢KinKi Kids¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA-album¡Ù¤ÎÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯¤è¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÂÄ¹¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£06Ç¯¡¢¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDeep in your heart¡¿+MILLION but -Love¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¡£08Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶äËëÈÇ ¥¹¥·²¦»Ò! ¡Á¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡ÖÊÆ¼÷»Ê¡×Ì¾µÁ¤Ç¤â¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNo more¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç±éºî¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶äÏµ²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¡Á2¤Ä¤ÎÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡Á¡Ù¡Ê96Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤ÎÍ¦µ¤ Ì¤ËþÅÔ»Ô¡Ù¡Ê97Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÅ·»È¤¬¾Ã¤¨¤¿³¹¡Ù¡Ê00Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ë¡¼¥¡¼¡ª¡Ù¡Ê01Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£21Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤ò±ÇÁü¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤ò·à¾ì¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤ò¤á¤É¤ËKinKi Kids¤«¤éDOMOTO¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£7·î22Æü¤Î¿¼Ìë0»þ51Ê¬¡Ê24¡§51¡Ë¤ËDOMOTO¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤Ï2024Ç¯1·î11Æü¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢£È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë
¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î28Æü
Æ²ËÜ¸÷°ì