Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îø°¦´Ñ¡¡43ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Î°ÕÌ£¡¡¾å¼ê¤«²¼¼ê¤«¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶ì¾Ð¤â
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°¤¹¤ëSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é¡ÖDOMOTO¡×¤Ë²þÌ¾¤·¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ï3Ç¯Á°¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¤Ç¡ÖÎø°¦´Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö43ºÐ¤Ç¤â¿´¤Ï¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡ª¡©¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¶¡¢ºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î°ÕÌ£¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È43ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥È¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¹ðÇò¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¡áÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¦¶ÈÊÁ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥È¼«ÂÎ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£2¿Í¤¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤É¤³¹Ô¤¤¿¤¤¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤«¤Ê¤¢¡×¤È¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤â»Í¶ìÈ¬¶ì¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍ¼Êý¤Î4»þ¤¯¤é¤¤¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾ì½ê¤ò·è¤á¤º¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¡£ÅìÌ¾¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡£º£Æü¤É¤Ã¤Á¹Ô¤¯¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¡¼¥È¾å¼ê¤«¤â¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖBGM¡©¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤òÊ¹¤±¤È¡£²ñÏÃ¤Ï¥¿¥¤¥ä¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¡×¤È¼Ö¹¥¤¤æ¤¨¤Î¤³¤¸¤é¤»µ¤Ì£¤Î²óÅú¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¡¼¥È²¼¼ê¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£