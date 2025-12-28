櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』（2026年1月20日発売／幻冬舎）から店舗別の裏表紙4種類が公開された。

参考：【画像】櫻坂46・松田里奈の1st写真集『まつりの時間』、裏表紙4パターンをチェック

松田里奈（まつだ・りな）は、1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、欅坂46に二期生として加入。グループ名が櫻坂46に改名した後、2022年には2代目キャプテンに就任した。現在、TBS系列で放送中の朝の情報番組「THE TIME,」では木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。櫻坂46としては、2026年4月にMUFGスタジアム（新国立競技場）での2daysライブが決定している。

松田にとって初の写真集となる今作は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。羊とたわむれる姿やBBQ、ラテアート、トラムでの移動、キャッチボールなど、現地で一緒に過ごしているような距離感のカットを多数収録している。さらに、雄大なビーチや自然の中の川で見せる水着姿など、大人っぽさとあどけなさが同居した表情も魅力。また撮影期間中に26歳の誕生日を迎えたという。「まつりちゃんかわいい！」と思わず口にしたくなる愛らしさが詰まった一冊となっている。撮影は北浦敦子氏が務めた。

このたび公開されたのは通常版、紀伊國屋書店限定版、Sony Music Shop限定版、@Loppi・HMV限定版の全4種類の裏表紙カバー。通常版の裏表紙は、街歩き中の一枚。雨模様でも楽しそうな松田の姿が印象的なカットだ。

Sony Music Shop限定版は、ロープウェイの頂上駅で花の飾りを見つけたときのカット。松田は「着いた瞬間、ここで撮りたいと思ったんです！」と話しており、お茶目な一面が垣間見える一枚だ。

紀伊國屋書店限定版では、夕日の輝くビーチシーン。儚く美しい姿にスタッフたちも見惚れていたという。 @Loppi・HMV限定版は、お部屋で静かに過ごすひとときを捉えたカット。どこかを見つめてぼんやりする表情から、気負わないありのままの松田が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）