¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÛÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡¡¡ÖÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·ÅÐ¾ì
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î16Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì£¤â¿©´¶¤â¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¤Î¥Ñ¥ó¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤ÉÁ´4ÉÊ
´¨¤¤Åß¤ÏÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤«¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³À¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¥¶¥¯¤Ã¤ÈÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤â¿©´¶¤â¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤È¥Á¥ç¥³¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¢¤ï¤»¤¿²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼À¸ÃÏ¡¢¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ñ¥¤¡£³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¥¯¤Ã¤ÈÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ï²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¶¥¯¤Ã¤ÈÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼¡×¤Î¤ßËÌÎ¦¡ÊÉÙ»³¸©¡¦ÀÐÀî¸©¡¦Ê¡°æ¸©¡Ë¡¦´ØÀ¾¡¦²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë