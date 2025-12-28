JRA¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¥¢¥×¥êÉÔ¶ñ¹ç¡Ä¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ç¡Ö½Å¤¹¤®¡×¡Ö¥¥ì»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡¡¸ø¼°¤¬²óÈòºö¤ò°ÆÆâ
¡¡JRA¸ø¼°¤¬12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£JRA¥¢¥×¥ê¤ÎÀÜÂ³¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡JRA¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢JRA¥¢¥×¥ê¤ËÀÜÂ³¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÇÏ·ô¹ØÆþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢JRA¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯JRA¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£28Æü¤ÏÍÇÏµÇ°¤Î³«ºÅÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀÜÂ³¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡ÖJRA¥¢¥×¥ê½Å¤¹¤®¡×¡ÖÇÏ·ôÇã¤¨¤Ø¤ó¡×¡Ö¥¥ì»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºòÆüÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£