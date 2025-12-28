¿·µï¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¡©°ú¤Ã±Û¤·Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥Ã¥É²¼¤ØÀø¤ê¹þ¤ó¤À¹õÇ¤í¤ó
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¹õÇ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡©¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ç»ô¤¤½é¿´¼Ô¤ÎAKR¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸îÇ¤È¤·¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤Í¤³¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¹õÇ¡¦¤í¤ó¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÂÎ½Å¤Ï8¥¥í¡¢¿¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±µï½éÆü¤«¤éAKR¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤ÇAKR¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¿·µï¤Ç¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤í¤ó¤ÈAKR¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡£Ìþ¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏAKRÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áAKR¡¿¡Ø¹õÇ¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5¡Ù