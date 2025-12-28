¾¯¤·ÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

¹õÇ­¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡©¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ò¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

Ç­»ô¤¤½é¿´¼Ô¤ÎAKR¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸îÇ­¤È¤·¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤Í¤³¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¹õÇ­¡¦¤í¤ó¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÂÎ½Å¤Ï8¥­¥í¡¢¿­¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤­¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±µï½éÆü¤«¤éAKR¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À­³Ê¤ÇAKR¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£

¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿AKR¤µ¤ó¡£8ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÇ­¤í¤ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·µï¤Ç¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤í¤ó¤ÈAKR¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¡£Ìþ¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏAKRÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¤·¤¤¤ª²È¤À¤è¡¡Ãµ¸¡¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç


¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¡¦¥¦¥Í¥¦¥Í¤·¤ÆYEAH¡¡YEAH¤·¤Æ¤¤¤¿


Ãµ¸¡¤òÂ³¹Ô


¤ª¿¬¤¬ÄË¤¤¡Ä


Ãµ¸¡½ªÎ»¡©ËþÂ­¤·¤¿¡©


Àè½»Ì±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦


Ãø¡áAKR¡¿¡Ø¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é5¡Ù