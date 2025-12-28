¡Ú¥Ù¥¹¥³¥¹¿·¿Í¾Þ¡Û³ÑÀò&¹õ¤º¤ß¤¬2½µ´Ö¤Ç¡Ä¡Ä¡ª¡¡¥ª¥ë¥Ó¥¹¡õONE BY KOSÉ¤ÎWÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅ°ÄìÌÓ·ê¥±¥¢

¡Ú¥Ù¥¹¥³¥¹¿·¿Í¾Þ¡Û³ÑÀò&¹õ¤º¤ß¤¬2½µ´Ö¤Ç¡Ä¡Ä¡ª¡¡¥ª¥ë¥Ó¥¹¡õONE BY KOSÉ¤ÎWÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅ°ÄìÌÓ·ê¥±¥¢
2025Ç¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Íî¤È¤¹¡¦Àö¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ëºî¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¤Ç¤Ï¡¢²¼È¾´ü¿·¿Í¾Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂêÊ¨Æ¤Î2ÉÊ¤¬·¯Î×¡£¥ª¥ë¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡×¡¢ONE BY KOSÉ¡Ö¥Ý¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤Ð¼ê¶¯¤¤ÌÓ·êÇº¤ß¤È¤â¤ª¤µ¤é¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤³¤á¤Æ¡¢Ìó2½µ´Ö¥À¥Ö¥ë»È¤¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÈ©¼Â´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¼«¿®ºî
2025Ç¯²¼È¾´ü¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡£È¯ÇäÁ°¤«¤é¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸«»ö¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¡¦²¼È¾´ü¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
È©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä°ÂÁ´À¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢»À²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÌýÊ¬¤ä¥ª¥¤¥ë¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤Ë°·¤¦¤Î¤¬¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¡£¥ª¥¤¥ë¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ª¥ë¥Ó¥¹¤«¤é¡¢½é¤Î¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢B.A¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é²½À®¹©¶È¤ÎÌÓ·ê±ø¤ìÍî¤Á¥á¥½¥Ã¥É¤¬À¹¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿ÎÏºî¤Ç¤¹¡£ËüÇ¯¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÇÉ¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈ©¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¹¤ë³×Ì¿Åªµ»½Ñ
²Æ¤Ë¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë1ËÜ»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¤Â³¤±¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ç¥á¥¤¥¯¥ª¥Õ¤·¤¿ÍâÆü¡¢È©¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤¤³¤È¡£Ä«Àö´é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿È©¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Û¤°¤ì¡¢Á°Æü¤ÎÈ©¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê°ã¤¦¡ª
¥«¥é¥«¥é¤Ê¶õµ¤¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ý¡¡ È©¤¬¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¡È¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÓ·ê¤Ë¤È¤³¤È¤ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àö¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ë°ãÏÂ´¶¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢¥æ¥º¥»¥é¥ß¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Àö¤¦ÌÓ·ê¥±¥¢=¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤Î¿·¾ï¼±
¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ï¡¼¥É¡¦²¼È¾´üÀö´éÎÁ¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÌÓ·ê¥±¥¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½µ¤Ë¿ô²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡¢Ê´Ëö¾õ¤Î¹ÚÁÇÀö´é¤¬°ì¶¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌÓ·ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Á¥å¡¼¥ÖÍÆ´ï¤ÎÍøÊØÀ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤òÈ÷¤¨¤¿¿Ê²½ÈÇ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂåÉ½¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ONE BY KOSÉ¡Ö¥Ý¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÓ·ê¤Ø¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ª¡¡ÊÝ¼¾¤â¤Ì¤«¤ê¤Ê¤·
¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê±ø¤ì¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤µ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤ÉÒ´¶È©¤Î»ä¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ONE BY KOSÉ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¤³¤àÈùºÙ¤Ê¡ÖÊÝ¼¾¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤²¤È¤²¤·¤¤´¶¿¨¤¬¤Ê¤¯ÃÆÎÏ¤¹¤é»ý¤Á¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö´é¥Í¥Ã¥È¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤Ê¤¤¤ä¤µ¤·¤¤È©¤¢¤¿¤ê¤Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥µ¥¤¥º¤ÎÊÝ¼¾¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Àö´é¸å¤â¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©´¶¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È©¥Ð¥ê¥¢¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£WÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅ°ÄìÌÓ·ê¥±¥¢¡£Ìó2½µ´Ö¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡©
ÌÓ·êÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥À¥Ö¥ë»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤Æü¤Ç¤âÉ¡¤À¤±¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Àö´éÎÁ¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Ë»È¤¦¤Î¤ò¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£¾®É¡¤Î³ÑÀò¡¢¹õ¤º¤ßÌÓ·ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥áÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¿ôÆü¡£ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤Ëå¤«¤é¡ÖÉ¡¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡£´è¸Ç¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤ÎÇº¤ß¤ò¤È¤¦¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2½µ´Ö·Ð¤Ä¤È¡¢¤Ë¤ç¤¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿³ÑÀò¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¾®É¡¤Ë¡£¹õ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Á¤´É¡¤â°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼çÄ¥¤ò¼å¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃ¸¿§¤Ø¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢Â³¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ç¤ï¤»µ»¡¢ÌÓ·êÇº¤ß²ò¾Ã¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥ª¥ë¥Ó¥¹¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤Ï³ÑÀòµÍ¤Þ¤ê¡¢ONE BY KOSÉ¤ÎÀö´éÎÁ¤Ï¹õ¤º¤ßÌÓ·ê¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÈ©¼Â´¶¤È¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼çÎÏ¤ÎÀö¾ô¥¢¥¤¥Æ¥à¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤»þ´ü¤Ï¡¢¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Íî¤È¤¹¡¦Àö¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë°Õ¼±¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥ª¥ë¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥¶ ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡×120mL 2,200±ß
ONE BY KOSÉ¡Ö¥Ý¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×130g 1,980±ß
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§²ÆÌÚÄÝ°á¡Ë