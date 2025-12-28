2025年11月28日、山形地裁酒田支部で出された一つの判決が注目を集めています。

【写真を見る】なぜ危険運転ではない？…14歳少女の未来を奪った「自分本位」の運転 山形県酒田市の交通事故が突きつけた”法律の課題”【2025注目の裁判・解説】

8月に山形県酒田市で、下校中の中学3年生の女子生徒をはね、意識不明の重体にさせた男（62）に対し、裁判所は拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

一見、通常の交通事故の裁判と判決に見えるこの件には、これまで多く叫ばれてきた法律運用の”高い壁”が隠されていました。

事故を振り返りながら、考えます。

■事故はこうして起きた

事故は2025年の8月、酒田市亀ヶ崎の交差点で起きました。

起訴状などによりますと、酒田市に住む無職の男（62）が軽乗用車を運転中、横断歩道の前で停車していた車を追い越し、横断歩道を渡っていた中学3年生の女子生徒をはねたというものです。

女子生徒は今も意識不明の重体です。

■事故の問題点：極めて悪質な「自分本位」の動機

では、判決の詳細を見ていきます。判決から浮かび上がるのは男の身勝手な運転です。事故の直接的な引き金となったのは、技術的なミスではなく、被告の「感情」だったのです。その感情とは・・・

○「嫌味」への怒りを運転に

出勤直前に妻から言われた嫌味に腹を立て、そのイライラで「荒っぽい運転」をしたと裁判で述べました。

○横断歩道での追い越し

前の車が歩行者（女子生徒）に気づいて停止したにもかかわらず、被告は「思い通りに進まない」ことにイラ立ち、追い越し禁止場所である横断歩道で、右側から追い越しました。

○執ような脇見

追い越しの際、本来見るべき前方ではなく、邪魔だと思った「前の車の運転手の顔」を確認しようとして脇見をしていました。

裁判所は「自分本位な運転に終始しており、酌量すべき点はない」と断じ、これは単なる不注意ではなく、他者の安全を顧みない極めて悪質な行為だとしたのです。

しかし。

■警察・検察が直面する法律の「壁」 なぜ危険運転罪ではないのか

今回の事故を受け、世論や遺族の中には「なぜもっと重い『危険運転致死傷罪』にならないのか」という疑問が強く残ったことでしょう。この事故は、日本の法律運用における大きな課題も浮き彫りにしました。

警察が”危険運転罪”で送検したにもかかわらず、検察がその適用を見送り”過失運転罪”で起訴したのです。

■過失運転致死傷罪 vs 危険運転致死傷罪

○過失運転致死傷罪（今回適用）

7年以下の懲役・禁錮など

注意を怠った（過失）と認められれば適用可能

○危険運転致死傷罪

負傷：15年以下 / 死亡：20年以下

「制御困難な速度」「意図的な信号無視」など、厳格な適用要件が必要

■なぜ「過失」にとどまったのか

検察が「危険運転罪」の適用を見送った背景には、現在の法律の「立証の難しさ」があります。要は基準が曖昧すぎるのです。

あくまで裁判の判例などをもとにしたものではありますが・・・

○速度の問題

被告の車の速度は時速43キロでした。具体的な基準がないため、法的に「制御困難な高速度」とはみなされにくい数値です。

○意図の認定

危険運転罪（妨害運転目的など）を適用するには、「相手を困らせてやろう」「ぶつかっても構わない」という明確な意図の立証が必要ですが、今回の場合は「脇見（＝不注意）」という過失の枠組みで整理されたのです。

家族が「自分勝手な運転で娘を奪われた」と訴える一方で、現行法ではどれほど悪質な動機であっても、「脇見」や「一時的なルール無視」は「過失（不注意）」の範疇となるという大きな問題が見られたのです。

■「死亡に匹敵する」後遺障害と量刑の残酷な”ギャップ”

判決文の中で、裁判官は被害者の状態を「死亡にも匹敵するほど重大」と表現しました。14歳の少女が、今後意識を回復する見込みが乏しく全介助が必要な状態になっているためです。これは、刑法上の「負傷」という枠を超えた、あまりにも過酷な現実です。

しかし結果がどれほど重大であっても、適用された罪名が「過失」である以上、検察の求刑（4年6か月）や裁判所の判決（3年6か月）は、法律の定める上限に影響されます。

ここに、被害者・家族の受ける苦痛と、被告が受ける刑罰の間の巨大な乖離（ギャップ）という課題が見られるのです。

■国の新たな動き

こうした課題を受け、法制審議会が12月25日に危険運転致死傷罪の適用要件見直し案をまとめました。曖昧だった内容を改め、新たに「数値基準」を導入することが柱です。

来年2月にも法務相に答申、法務省は来年の通常国会に自動車運転死傷処罰法の改正案を提出するとしました。

スピードの新たな基準は、制限速度が時速60キロ以下では「50キロ以上の速度超過」、制限速度が60キロを超える道路では「60キロ以上の速度超過」が基準に。一般道では時速110キロ以上で人身事故を起こせば原則危険運転が適用されることになるということです。

飲酒にも基準が設けられます。呼気1リットルあたりのアルコールが0.5ミリグラム以上が危険運転に位置づけられるということです。

こうした数値基準があれば、明確な判断基準が生まれます。

■突きつけられた問いは

今回の実刑判決は、執行猶予を求めた弁護側の主張を退け、一定の厳しさを示しました。しかし、被害者の少女とその家族にとっては、失われた日常が戻るわけではありません。

この事故は、車を運転するドライバー1人ひとりに問いかけています。

「一時の感情や焦りが、誰かの人生を永遠に奪う危険性がある」ということを、考える必要があるのではないかと。

法改正に向けた議論（危険運転致死傷罪の要件見直し）が進む中、この酒田市の事故は、単なる一地方の交通事故として片付けられない教訓を残したと感じます。