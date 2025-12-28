「誰も何者なのか知らなかった」ほぼ“無名”→イタリアで不動のレギュラーに！23歳日本人に元インテル戦士が驚嘆！「非常に重要な選手だ」
日本代表GKの鈴木彩艶が手の骨折で戦列を離脱し、約１か月半が経った。所属するパルマはこの間、若手エドアルド・コルビを代役としつつ、公式戦５試合で２勝３敗という成績だ。
鈴木は類まれな身体能力と反射神経でビッグセーブを連発しただけでなく、高精度のキックを駆使した攻撃参加でも貢献していた。そのロングフィードを生かして前線にボールを運ぶのは、パルマの戦術のひとつになっていただけに、大きな痛手となっているのは確かだろう。
クラブOBで、インテルやラツィオなどの強豪クラブでもプレーしたマルコ・バロッタは、パルマ専門サイト『Parma Live』で、鈴木について「重要な選手だ。絶対不可欠の選手などいないが、彼はこのシーズン前半戦で非常に重要だった」と話している。
「ほかのGKにはない特徴を持っており、それが生かされることがあった。彼のロングフィードは相手の守備陣を苦しめるんだ。重要なフィジカルもある。今のGKは足でのボールマネジメントがよく見られるが、彼はフィードがとても優れているんだ。以前はセーブが重視されていたけど、足元のプレー、特にフィードを重視するところが少し強くなっている」
「（ミランのマイク・）メニャンなんかもしばしば味方にアシストするし、（ナポリのヴァニャ・）ミリンコビッチ＝サビッチにもそういう特長があるね。その点では３、４人のGKがひとつ優れているんだ。（ラツィオのイバン・）プロベデルも優秀だよ。今は後方からのビルドアップを一部チームが採用しているが、FWに直接フィードするのもひとつの選択肢なんだ。私は正しいことだとも思っている」
23歳の日本代表戦士はその活躍から多くの強豪の関心を誘っていると言われ、夏の移籍も有力視されている。パルマの今後について問われると、バロッタは「若い守護神はたくさんいる。常に国外を見る傾向にあるが、セリエBにも若いGKは多い」と述べた。
「パルマはその点ですでに無名だった選手をあてにしたことがある。スズキだよ。彼の名前が出たとき、誰もどこから来る何者なのか知らなかった。彼の力に賭ける人はいなかっただろう。だが、向上した。来たばかりのころは彼にも欠点があったし、今もある。誰でもそうだが、彼は向上を続けなければいけない」
「パルマにきっと役立てる若いイタリア人のGKはいると思う。でも、パルマと残留を競っている一部のセリエAのチームにもすでにいるよ。変えたいなら、選択肢はあると思う」
まずはケガからの回復を願うばかりだが、復帰後に鈴木はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。そして夏にパルマとどのような選択をするのか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
鈴木は類まれな身体能力と反射神経でビッグセーブを連発しただけでなく、高精度のキックを駆使した攻撃参加でも貢献していた。そのロングフィードを生かして前線にボールを運ぶのは、パルマの戦術のひとつになっていただけに、大きな痛手となっているのは確かだろう。
「ほかのGKにはない特徴を持っており、それが生かされることがあった。彼のロングフィードは相手の守備陣を苦しめるんだ。重要なフィジカルもある。今のGKは足でのボールマネジメントがよく見られるが、彼はフィードがとても優れているんだ。以前はセーブが重視されていたけど、足元のプレー、特にフィードを重視するところが少し強くなっている」
「（ミランのマイク・）メニャンなんかもしばしば味方にアシストするし、（ナポリのヴァニャ・）ミリンコビッチ＝サビッチにもそういう特長があるね。その点では３、４人のGKがひとつ優れているんだ。（ラツィオのイバン・）プロベデルも優秀だよ。今は後方からのビルドアップを一部チームが採用しているが、FWに直接フィードするのもひとつの選択肢なんだ。私は正しいことだとも思っている」
23歳の日本代表戦士はその活躍から多くの強豪の関心を誘っていると言われ、夏の移籍も有力視されている。パルマの今後について問われると、バロッタは「若い守護神はたくさんいる。常に国外を見る傾向にあるが、セリエBにも若いGKは多い」と述べた。
「パルマはその点ですでに無名だった選手をあてにしたことがある。スズキだよ。彼の名前が出たとき、誰もどこから来る何者なのか知らなかった。彼の力に賭ける人はいなかっただろう。だが、向上した。来たばかりのころは彼にも欠点があったし、今もある。誰でもそうだが、彼は向上を続けなければいけない」
「パルマにきっと役立てる若いイタリア人のGKはいると思う。でも、パルマと残留を競っている一部のセリエAのチームにもすでにいるよ。変えたいなら、選択肢はあると思う」
まずはケガからの回復を願うばかりだが、復帰後に鈴木はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか。そして夏にパルマとどのような選択をするのか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】