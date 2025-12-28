「大谷選手のように世界で…」ついに開幕！ 専大北上の𠮷池晃大主将が力強い選手宣誓！「この舞台に立てなかった選手たちの思いを引き受ける」【選手権】
第104回全国高校サッカー選手権の開会式が12月28日、国立競技場で開催された。
冬空の下、昨年度大会の優勝校・前橋育英（群馬）を先頭に、48チームが“聖地”国立に入場。ピッチ上に出場全校が整列すると、専大北上（岩手）の𠮷池晃大主将が選手宣誓を行なった。
𠮷池は「宣誓！私たち選手一同は、日々の努力の成果を発揮し、フェアプレイの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督、コーチ、家族や仲間への感謝の気持ちを胸に、それぞれの目標のために諦めずに戦い続けます」と切り出し、大会の始まりにふさわしい力強い言葉で会場を包んだ。
「今年、岩手県出身の大谷翔平選手が MVP に輝き、日本国内の野球界だけでなく、スポーツ界全体に大きな影響をもたらしてくれました。大谷選手のように世界で活躍していく選手が、本大会に出場する選手の中から多く出ることに期待を寄せています。
自分は各都道府県選出の選手の代表としてここに立つまでの間にいくつもの分岐点を経てきました。過去のどの一点での振る舞いや行動が違っていても、この場に立てていなかったことを思うと、人には誰にも人生を揺らす一点があるのだと強く確信します。
この舞台に立てなかった選手たちの思いを引き受け、彼らの健闘を胸に戦うことで、今大会はもちろん、今後の人生においてもこの思いを大切にし、様々なことに前向きに取り組みたいと思っています。
選手権はこれまでの全てを懸けた集大成の舞台です。それぞれの高校がそれぞれの目標を目指し、支え合い、信じ合ってきた仲間との絆と積み重ねてきた努力をピッチで表現し、一点一瞬に魂を込めて戦うことを誓います。令和 ７年 12月28 日、岩手県代表、専修大学北上高等学校、サッカー部主将、𠮷池晃大」
この後に行なわれる開幕戦のカードは早稲田実対徳島市立。キックオフは14時30分を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
冬空の下、昨年度大会の優勝校・前橋育英（群馬）を先頭に、48チームが“聖地”国立に入場。ピッチ上に出場全校が整列すると、専大北上（岩手）の𠮷池晃大主将が選手宣誓を行なった。
𠮷池は「宣誓！私たち選手一同は、日々の努力の成果を発揮し、フェアプレイの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督、コーチ、家族や仲間への感謝の気持ちを胸に、それぞれの目標のために諦めずに戦い続けます」と切り出し、大会の始まりにふさわしい力強い言葉で会場を包んだ。
「今年、岩手県出身の大谷翔平選手が MVP に輝き、日本国内の野球界だけでなく、スポーツ界全体に大きな影響をもたらしてくれました。大谷選手のように世界で活躍していく選手が、本大会に出場する選手の中から多く出ることに期待を寄せています。
この舞台に立てなかった選手たちの思いを引き受け、彼らの健闘を胸に戦うことで、今大会はもちろん、今後の人生においてもこの思いを大切にし、様々なことに前向きに取り組みたいと思っています。
選手権はこれまでの全てを懸けた集大成の舞台です。それぞれの高校がそれぞれの目標を目指し、支え合い、信じ合ってきた仲間との絆と積み重ねてきた努力をピッチで表現し、一点一瞬に魂を込めて戦うことを誓います。令和 ７年 12月28 日、岩手県代表、専修大学北上高等学校、サッカー部主将、𠮷池晃大」
この後に行なわれる開幕戦のカードは早稲田実対徳島市立。キックオフは14時30分を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！