DOMOTOの堂本光一（46）が28日に公式サイトを通じ、一般女性と結婚したことを発表。関係者によると、お相手は舞台で共演経験のある元女優。2025年は大物芸能人からの幸せな報告が相次いでいる。

2025年1月、女優の伊藤沙莉が劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表。同月にはWEST.の桐山照史は元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を報告するなど、年始からビッグニュースが続いた。

2月には「SUPER EIGHT」大倉忠義が一般女性との結婚を発表し、お相手が妊娠中であることも報告。

8月にはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが電撃結婚を発表。同月末には女優の趣里と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が結婚を報告。趣里の第1子妊娠も明かされ、9月に出産を報告していた。

年の瀬が近づき、めでたいニュースも相次ぐ。23日には、女優の波瑠と俳優の高杉真宙が結婚を発表。2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」での共演がきっかけとなった。ビックカップルの誕生に芸能界からも祝福の声が多く寄せられている。

STARTO社では、堂本で今年5人目の結婚発表となった。10月には大倉に続き、「SUPER EIGHT」村上信五が一般女性との結婚を報告し、グループ2人目の既婚者に。また、同事務所のWEST.の神山智洋（32）も一般女性との結婚を発表し、こちらもグループ2人目の既婚者となった。