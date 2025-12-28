Ãæ»³¿·ÇÏÀï¤Ç¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¥³¥ó¥¸¥§¥¹¥¿¥¹¤¬£±ÇÏ¿Èº¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼À±¡¡£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡ÖÂÎ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¥³¥ó¥¸¥§¥¹¥¿¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌî¡Ë¤¬¡¢¹¥°Ì¤«¤éÁ°¤òÁö¤ë£³Æ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤ï¤·¡¢£±ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤ò¤½¤³¤½¤³½Ð¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤â¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Þ¤À¿·ÇÏ¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤éÇÏ¤¬Íè¤Æ¤â¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À³ÊÅª¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¶µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£