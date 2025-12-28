DOMOTO堂本光一 結婚発表 お相手は共演経験ある元女優「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に」
DOMOTOの堂本光一（46）が28日、結婚したことを所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表した。関係者によると、お相手は舞台で共演経験のある元女優。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」とメッセージを記した。
グループは今年「KinKi Kids」から「DOMOTO」に改名し新たな一歩を踏み出したが、個人でも人生の大きな決断に踏み切った。
公式サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」とコメント。「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
堂本は1979年1月1日生まれ、兵庫県出身。主演舞台「Endless SHOCK」は2000〜24年まで上演し、代役なしの単独主演として国内演劇最多の2128回を記録した。
DOMOTOの堂本剛（46）は昨年1月11日に「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）との結婚を発表している。
発表全文は以下の通り。
いつもお世話になっているみなさまへ
ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私事で恐縮ですが
この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことを
これまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます。
これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に
これまで以上に
ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い
みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。
今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
2025年12月28日
堂本光一