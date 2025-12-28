［地方と女性］はたらく＜４＞

セカンドキャリアの場に「地方」を選んだ女性がいる。

「後進のため」「夢の実現のため」に新たな道を進んだ。

８月中旬、広島県東広島市中心部のビル２階に女性のためのシェアオフィス「来音（くるね）」がオープンした。同市出身の田村かすみさん（６３）が、空き家だった実家の呉服店を改装。約７０平方メートルのスペースに天然木の机を並べ、全２０席のワーキングスペースを設けた。

働く場を提供するだけでなく、田村さんやキャリアコンサルタントの資格を持つスタッフが働き方などの相談にも乗る。「女だから、妻だから、母だからという思い込みに縛られず自己実現できる場」と語る。

田村さんは大学卒業後、銀行に就職し、２３歳で結婚退職。専業主婦になり、２児に恵まれた。「女性は結婚したら家庭を第一に」という土地で暮らしていたが、学生の頃から関心のあった教育について学びたいと、３８歳で大学院に入学。大阪で女子の進学や就職を支援する私塾を開業した。

そのうち、故郷の女性たちが、「夫の扶養の範囲内で働いている」「特技がない」など、仕事や日々の暮らしに積極的になれずにいる状況も気になるように。「知見を生かし、故郷の女性の自己実現を後押ししたいと思い、シェアオフィスを構想した」

関西と広島の２拠点生活。忙しくても充実した毎日を送る。「働き方も生き方も多様になり、どこにいてもできることはたくさんある。目標は来音から起業家を出すこと」と意気込む。

定年見据え

公益財団法人「２１世紀職業財団」（東京）は２０１９年、５０代の男女正社員約２０００人のキャリア観について調査。２０〜５０代の各年代で働く際に重視した価値観を聞くと、男性と違い女性の４０〜５０代では、自分の成長や仕事の面白さといった項目が上昇した。

主任研究員の山谷真名さんによると、男女雇用機会均等法の施行から間もない頃に入社した世代は、男性と比べて異動や昇格などの機会が少なかった。「定年を見据え、働くことの意味や動機、価値を重視する傾向がある。地方を活躍の場に選ぶ女性も出てくるだろう」と話す。

都内で受託

フリーランスのウェブマーケティングコンサルタント、吉村架輪さん（５３）は、東京都内に住みながら、草花の生産販売などを行う北海道の企業から業務委託を受け、通販サイトの改修などを手がける。

以前は外資系メーカーで働いていたが、「４０歳を過ぎた頃から、独立して地方に貢献できる仕事をと考えるようになった」。４年前、人材開発会社ダイアローグフォーエブリワン（東京）が提供する、オンラインによる地方企業の就業体験プログラムを受講。通販サイトの集客支援を担当し、１か月で売り上げを前年同月比で倍増させた。

「地方の企業の仕事と、思い描いていたセカンドキャリアが共鳴した」と、研修を受けた翌年に独立。現在五つの地方企業から業務委託を受ける。

同社代表の大桃綾子さん（４４）によると、過去５年のプログラム受講者延べ２５０人の４割は女性。「経験を積んだミドル・シニア女性の『越境』が進めば、地方企業の文化や働き方に良い変化をもたらし、女性活躍の足がかりになる」と話す。（終わり。野倉早奈恵が担当しました）